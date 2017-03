La sanción a Pereira no me pone contento: Fabbro

Jonathan Fabbro abandonó el hospital después de la cirugía de nariz a la que fue sometido tras la fractura múltiple que sufrió luego del golpe que Jair Pereira le propinó el pasado domingo en el encuentro entre Jaguares y Chivas.

El delantero argentino descartó que el defensa de Chivas haya sido “mala leche”, refirió que le llamó para pedirle disculpas y manifestó que no lo pone contento la sanción de dos partidos que le dieron a Pereira por el golpe que le propinó casi al final del partido en el que ganó el cuadro chiapaneco.

“Hablé con Jair, me ofreció disculpas, estuvimos hablando del contacto y por ese lado tranquilo, estaba preocupado y le dije que se quede tranquilo que era futbol y no pasaba nada”, dijo.

“En ningún momento pedí alguna sanción, no estaba al tanto, me enteré apenas ayer que le habían dado una sanción, pero en lo personal no la pedí ni tampoco me pone contento porque es un colega y fue una jugada que no quiso hacerlo y pasó, pero ahora tratar de pensar en la recuperación”, comentó Fabbro.

Fabbro tendrá dos semanas fuera de toda actividad y después comenzará a realizar un poco de ejercicio pensando en estar listo para la cuarta semana en la que vislumbra que ya podría reaparecer con el cuadro chiapaneco.

De entrada se perderá el partido del próximo sábado en el que Jaguares visitará a Cruz Azul en un partido que podría ser muy importante en la tabla porcentual por la implicación de ambas escuadras, aunque Fabbro no ve que su ausencia afecte al equipo de Sergio Bueno.

“No creo (que afecte), tenemos un equipo con jugadores que lo están haciendo muy bien y el que juegue lo hará de la mejor manera o mejor que yo, por ese lado me quedo tranquilo porque tengo muy buenos compañeros”, concluyó.– Medio Tiempo