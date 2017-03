Leones y Vaqueros, ¿moribundos?

Los Leones de Yucatán han “conmocionado” al béisbol mexicano con la demanda en contra de los hermanos Erik y Juan José Arellano Hernández, quienes fueron señalados recientemente en la revista Proceso y en la agencia informativa Apro como “lavadores de dinero sucio” y de tener vínculos con narcocraficantes.

La denuncia fue publicada por la periodista yucateca Beatriz Pereyra, quien tiene muchos pantalones para hacer reportajes de “alto voltaje” y nadie ha podido desmentirla.

Los Leones cumplieron en 2016 un total de 48 temporadas en la Liga Mexicana en tres etapas diferentes desde 1954 y jamás en su rica historia habían estado involucrados en este tipo de escándalos.

A finales de 2012, Gustavo Ricalde Puerto, hijo del fallecido empresario Gustavo Vidal Ricalde Durán, vendió al equipo a los sinaleonses Arellano Hernández en poco más de 25 millones de pesos.

En 2013, Ricalde Puerto fue “pantalla” de los nuevos dueños, pues se supo que la Liga Mexicana encabezada por Plinio Escalante Bolio, investigó durante casi un año todos los negocios de los Arellano.

Finalmente los encontraron supuestamente “limpios”, pero desde entonces corrieron rumores de que los jóvenes empresarios tenían ligas con “narcos” y que la mayoría de su fortuna (cientos de millones de pesos) la hicieron “lavando dinero”.

Aparentemente todo caminaba bien hasta que hace unos días la periodista yucateca publicó las acusaciones arriba mencionadas.

El empresario José Maiz García, ahora co-propietario de Sultanes de Monterrey, está atrás de la denuncia, como un “pleito casado” contra los Arellano, por el tema candente del número ilimitado de jugadores “pochos” en el circuito mexicano.

En Mérida, los directivos menores de los melenudos no hablan del tema, pero como saben que “congelaron” las cuentas bancarias de los Arellano, no han podido pagar algunos compromisos que tienen pendientes, ya que “no tienen dinero” para cubrir las deudas. Es una verdad inocultable y tenemos varios testigos confiales cercanos al equipo, para cualquier aclaración sobre esta denuncia grave.

Y es que los empresarios también son dueños de Vaqueros Laguna y es posible que ambos equipos sean vendidos o que la Liga Mexicana los administre a través de otras personas para no quedarse con 14 novenas y reprogramar el calendario de juegos para la temporada 2017.

En su reportaje “explosivo”, Pereyra aseguró que las cuentas de las empresas de los hermanos Arellano Hernández fueron bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV congeló las cuentas de las empresas. El primer bloqueo de cuentas ocurrió en 2015 y el segundo en 2016.

La UIF, instancia encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, intervino las empresas de los Arellano para realizar una investigación por lavado de dinero.

La agencia informativa Apro tuvo acceso a un documento que recibió la UIF. Su titular, Alberto Bazbaz Sacal, contrató a un despacho internacional de auditores para que revise el manejo y operación de las empresas que conforman Grupo ArHe, de los Arellano Hernández, la mayoría de las cuales están en Mazatlán, de donde son originarios.

A grandes rasgos, el documento refiere que hasta ahora no hay ninguna evidencia de que los recursos son de procedencia ilícita.

Sin embargo, las cuentas no han sido descongeladas y los Arellano Hernández enfrentan problemas de liquidez. Ante este hecho, ninguno de sus patrocinadores puede entregarles recursos y están teniendo dificultades para realizar la pretemporada de ambos equipos.

En una entrevista para Proceso en abril de 2015, los hermanos aseguraron que adquirieron el club debido a su gusto por el béisbol. Juan José Arellano dijo a la reportera Beatriz que durante más de 6 meses estuvieron bajo la lupa de la LMB, que fiscalizó sus estados de cuenta bancarios, sus finanzas personales, las de Grupo ArHe –que incluye gasolineras, la arrendadora de autos Álamo, constructoras, productoras de concreto y una fábrica de uniformes deportivos, entre otras compañías–, declaraciones de impuestos y una y revisión de su solvencia moral y económica, hasta que les abrieron la puerta del circuito.

A finales del año pasado, los Arellano Hernández compraron a los Vaqueros Laguna que pertenecían a Martín Bringas.

Apro solicitó una entrevista a Erick Arellano Hernández. Sin embargo, el empresario no respondió y no creemos que lo hagan él o su hermano, porque no tienen cara para explicarle a la noble afición yucateca el origen de sus “sucios negocios”.