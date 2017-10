Lo importante en la vida es amar

Por naturaleza, el hombre necesita de una serie de elementos para vivir como el respirar, alimentarse, estar bien de salud, tener una vivienda.

Sin embargo, al estar hecho de cuerpo y alma, también necesita de la parte espiritual que es la que lo acerca a Dios y le permite trascender.

Es indudable que de todas sus necesidades la principal es el amor, ese que se vuelve motor de nuestras vidas y que compartimos y demostramos en los actos que llevamos a cabo todos los días con nuestra familia, en el trabajo o con quien nos necesite.

El ser humano no puede vivir sin amor, porque entonces su vida no tendría sentido. Si no recibe amor o no lo experimenta, su vida se centra en sí mismo, haciéndolo egoísta y deja de hacer el bien.

Hay personas que no forman una familia, como las que permanecen solteras o como los sacerdotes y mujeres consagradas que no viven el amor de pareja, por lo que podemos decir que ellos canalizan su afecto hacia Dios a través del amor y el servicio a los demás. A través del Evangelio, conocemos que el amor es la más grande de las virtudes y que éste se manifiesta en la vida cotidiana por medio de la comprensión, lealtad, fidelidad y entrega. Cristo es la máxima representación del amor, pues entregó su vida para salvar a los hombres.

Vivir el amor dará sentido a nuestras vidas, sin embargo, no hay reglas que digan la forma de darse a los demás, porque no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de amar ni la misma intensidad y la forma de demostrarlo varía de acuerdo a las necesidades.

Por ejemplo, en la familia, varía la forma de demostrar el amor, no se puede tratar de igual forma a una niña pequeña que a una adolescente, no obstante, a las dos se le ama.

Entre más amamos, más crece nuestra capacidad de amar, y entonces, desarrollamos relaciones más significativas con las personas que nos rodean.

El amor cambia de manera positiva nuestra vida, y a menudo, cambiamos la vida de la gente que está alrededor nuestro positivamente.

Pero para que el amor sea real, hay que sentirlo, decirlo y también hay que demostrarlo en cada uno de nuestros actos: como el decir un “te quiero” al esposo cuando se va al trabajo, abrazar a los hijos antes de dormir o cuando estén haciendo la tarea escolar; dar una bendición al salir de casa, harán que se sientan amados y protegidos.

El amor nos impulsa a desarrollarnos, madurar y alcanzar nuestras metas. Nos permite tener una autoestima sana y hace que nuestro paso por la vida sea más fácil.

Acción-Proyección-Vida

Durante esta semana demostraré el amor hacia mi familia con palabras, acciones. Además, trataré de ayudar amorosamente a alguien que lo necesite.

