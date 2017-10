LOS OPOSITORES RECONSIDERAN JURAR ANTE LA ANC

Los cinco gobernadores de la MUD tomarán la decisión tras reunirse con representantes de la sociedad civil.

Los cinco gobernadores electos de la oposición en los comicios regionales del pasado domingo en Venezuela barajan prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, después de que un decreto publicado en la Gaceta Oficial dictaminara que no podrán tomar posesión de sus cargos si no lo hacen.

Así lo anunció ayer la gobernadora electa de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado occidental del Táchira, Laidy Gómez, que dijo que los gobernadores de oposición tomarán una decisión final tras reunirse con representantes de la sociedad civil de sus estados.

La oposición venezolana no reconoce a la Constituyente por no haber sido sometida a referéndum su convocatoria. Este órgano plenipotenciario instaurado en agosto por el oficialismo está formado íntegramente por chavistas y tiene atribuciones ilimitadas para refundar el Estado.

El presidente del país, Nicolás Maduro, dijo que las elecciones regionales se repetirían en aquellos estados en que los gobernadores electos se nieguen a juramentarse ante la Constituyente.

Según explicó Gómez, la decisión de juramentarse o no se tomará tras la reunión ayer tras “evaluar las posturas de todos los sectores de la sociedad civil que vinieron a expresar su opinión frente a un llamado que no está apegado a la Constitución”, pero que, añadió, “debemos evaluar en base a todos los planteamientos” de la sociedad civil.

La MUD se enfrenta a la disyuntiva de cumplir su promesa de no presentarse ante la Constituyente o conservar unos cargos que no podrán asumir sin prestar juramento ante este suprapoder que no han reconocido los países de más peso de Europa y América.

El chavismo gobernante se impuso en las elecciones del domingo en 18 de las 23 gobernaciones. La oposición, que ganó en los estados restantes, ha denunciado graves irregularidades que favorecieron al oficialismo y no reconoce los resultados globales.