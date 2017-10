Manzanero no podrá cantar en los Grammys

Texto y foto: Agencias

Armando Manzanero podría sumar un Grammy Latino más, pero ahora en la categoría de Mejor productor. Sin embargo, no podrá cantar como había pensado, debido a que no tiene la Visa adecuada.

“Querían en la ceremonia que yo cantara algo, no sé con quién, pero es increíble que nuestro tío Trump, el güero Trump, quiere que hasta para una cosa de esas tenga uno visa de trabajo y no tengo humor de estar yendo a tramitar nada; si voy (a los Grammy) puedo ir y me siento a escuchar a todos mis amigos”, expresó.

“El güero se ha puesto cabrón pero yo estoy muy a gusto, mientras menos pueda entrar a los Estados Unidos mejor, no quiero saber nada de eso como mucha gente”, abundó.

En cuanto a la posibilidad de ganar este reconocimiento, se dijo deseoso de poder hacerlo, pues una de las cosas que más les gusta es producir.

Ayer Armando Manzanero dio una conferencia de prensa para hablar del concierto que realizará el próximo 3 de febrero de 2018 en Chichén Itzá, titulado “Celebrando”.

Ahí se reunirán voces como las de Lila Downs, Natalia Lafourcade, Alex Lora, Tania Libertad y Jaan Pablo Manzanero. La orquesta Típica de Yucalpetén será pieza importante de esta celebración, en la que se resaltará la trayectoria del autor de “Esta tarde vi llover” o “Somos novios”.

Por otro lado, el Centro Cultural Roberto Cantoral fue el escenario para que el maestro Armando Manzanero y la orquesta Esperanza Azteca brindaran un concierto para recaudar fondos para los damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre y su convocatoria fue un éxito, pues el recinto lució a su máxima capacidad.

En punto de las 20:30 horas el sitio que fue creado en terrenos de la Sociedad de Autores y Compositores de México cerró sus puertas para escuchar las primeras melodías, no sin antes entonar el Himno Nacional Mexicano con las voces del coro de la orquesta formada por jóvenes de diferentes estados del país.

También en el discurso de apertura Esteban Moctezuma Barragán, presidente de Fundación Azteca, explicó que el motivo de este evento está enfocado a construir casas y con la ayuda de otras organizaciones como Movimiento Azteca se espera duplicar la cantidad para construir 800 viviendas.

“Este año la campaña Azteca se enfocó a otro objetivo, cada año se busca recaudar fondos para causas benéficas, pero lo sucedido el pasado mes de septiembre cambió completamente todo, así que ahora nos enfocamos a apoyar a quienes perdieron su hogar y con este Movimiento Azteca número 100 y Grupo Salinas que duplicará el dinero recaudado, esperamos beneficiar a 800 familias”, expresó.

Después del discurso oficial, Armando Manzanero ocupó el escenario, acompañado de los niños del Coro Esperanza Azteca para interpretar sus grandes éxitos como “Somos novios”, “Esta tarde vi llover”, “Aquel señor” y “Te extraño”, lo que arrancó la ovación de los espectadores.

El también presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, dio la bienvenida a la audiencia y agradeció a los más de 80 jovencitos por dar su talento para ayudar a los damnificados, por lo que la noche arrancó emociones y sentimientos con temas como “Adoro”, “Contigo aprendí”, “Nada personal” y “Dime”.

Los asistentes al Centro Cultural Roberto Cantoral, corearon de principio a fin todos los temas de Manzanero, detalle que el maestro agradeció con su buen sentido del humor, para luego continuar con “Dormir contigo”, “Nos hizo falta tiempo”, “No sé tú”, “Voy a apagar la luz”, “Ahora que te vas”, “Por debajo de la mesa” y “Mía”.

La noche cerró con el tema “Tiempo de amar”, también compuesta por el maestro Manzanero y fue interpretado en su totalidad por el Coro Esperanza Azteca, para todos los afectados de los temblores de septiembre pasado.