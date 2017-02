María Espinoza no ha decidido si irá al Mundial

La adaptación al nuevo reglamento y la claridad de las competencias de preparación son clave para que María Espinoza, triple medallista olímpica, decida si va o no al Campeonato Mundial de este año en Corea del Sur. La sinaloense tiene claro que los cambios en las reglas de su deporte conllevan un periodo para familiarizarse, que actualmente no sabe si tendrá.

“Tengo que estar compitiendo más en caso de ir al Campeonato del Mundo, si decido ir no puedo decir ‘lo veo allá en el Mundial’, por eso no lo he decidido, porque no hay algo claro sobre las competencias que habrá antes o cómo me voy a sentir”, dijo Espinoza, quien ayer ofreció un seminario a niños que practican el taekwondo en Pachuca.

La disciplina en la que Espinoza ya ganó oro, bronce y plata en Juegos Olímpicos tiene este año un nuevo reglamento en el que se privilegia el ataque, se castigan maniobras defensivas que impidan patear al rival y se busca mayor espectacularidad.

La selección mexicana de taekwondo compitió en el US Open, que se realizó en Las Vegas, donde acudieron entre la incertidumbre porque la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd) acusó a Conade de no brindar recursos para esa competencia, reclamo que el órgano gubernamental dijo que se le pidió a destiempo.

Entre la diferencia de organismos tampoco está claro cuál es el plan de trabajo ni las competencias de preparación, aunque el entrenador nacional, Alfonso Victoria, señaló que sólo habrá un campamento a Corea del Sur en marzo y de ahí el próximo reto es el Mundial, estrategia que no satisface a Espinoza.

La experiencia de María del Rosario le dicta que ese nivel de preparación redundará en un mal resultado, y es a lo que no quiere exponerse.– Excélsior