Motiva a Julio Urías volver con Dodgers

El zurdo Julio Urías puso fin a sus vacaciones en Sinaloa, y aunque disfrutó de su estancia en casa, tuvo poco descanso. El lanzador de los Dodgers pasó la mayor parte con su entrenador personal, con quien diseñó un fuerte programa de trabajo que alcanzaba las tres horas por día con descanso de sólo los domingos. Todo el esfuerzo necesario para llegar en óptimas condiciones a su segunda temporada en las Grandes Ligas.

Urías, quien en 2016 debutó con los Dodgers y con 20 años se convirtió en el pitcher más joven en realizar una apertura y ganar un juego de playoffs, está consciente de lo que va a enfrentar este año.

“Será difícil porque ahora sí los rivales ya te conocen más, ya saben cuáles pitcheos tienes, no será tan fácil sorprenderlos, pero para eso estamos trabajando mucho, para poder hacerlo lo mejor posible”, dijo Urías, quien tras el receso invernal viajó a Arizona para integrarse a los entrenamientos primaverales.

El zurdo debutó en Grandes Ligas el 27 de mayo, en Nueva York frente a los Mets, y tuvo su segunda apertura una semana después en Chicago, frente a los Cachorros. En ninguna de las dos tuvo resultados favorables. Las cosas mejoraron al final del rol, por lo que logró ser inscrito en el roster para la postemporada.

“Creo que los nervios no van a desaparecer. Cada que te subes a la loma traes una responsabilidad contigo, pero definitivamente creo que ya lanzar en partidos de playoffs me va a ayudar mucho para mantenerme más sereno, y evitar ese nerviosismo”, explicó.

Julio no se dio cuenta de todo lo que había logrado en su vertiginoso año de debut hasta que llegó el fin de temporada, y tuvo la oportunidad de regresar a su casa. Una inmesidad de personas estaban ahí para felicitarlo por su gran actuación.

“Me cayó el veinte hasta que llegué aquí a Culiacán y la gente me recibió de una manera increíble. Me esperaba algo así, pero no tan grande, ya luego que me senté en mi casa y vi el techo dije: ‘ya tuve una temporada, cumplí mi sueño y ahora a seguir trabajando que lo que quiero es quedarme allá’”, recordó el talentoso lanzador.

“Establecerse es lo complicado, pero llegar también es muy difícil. Hay muchos prospectos que también están en busca de eso día con día, es un roster de sólo 25 jugadores y tú quieres ser parte de ese roster por el resto de tu carrera. Confío en Dios y que trabjando se me van a dar las cosas”, comentó.

Durante esa primera temporada, Adrián González fue parte indespensable para su adaptación. Lo orientó en todo lo que estuvo a su alcance, desde la ayuda para moverse por la ciudad, hasta consejos sobre algún bateador.

“Estoy muy agradecido con Adrián. Cuando subí él me trató como si me conociera de toda la vida, dándome toda la confianza.Cualquier cosa que le pregunté él siempre estuvo dispuesto para apoyarme y yo le agradezco mucho”, finalizó.– Excélsior