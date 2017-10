PAOLA GÓMEZ PARTICIPARÁ EN EL MUSICAL “MENTIRAS”

Texto: Agencia

Foto: Cortesía

PAOLA Gómez vivirá este fin de semana cuatro funciones de “Mentiras” dedicadas a ella, pero este suceso tiene un sabor agridulce para ella, debido a que esto pasará en un momento en el que el país vive la consecuencia de un sismo y la ausencia de una compañera de profesión y vida, Hiromi.

“Es como quitarme un poco el egoísmo y hacerle pasar un rato agradable a las personas que lo pasaron tan mal, para mí es terapéutico, porque es ayudar a las emociones que también es importante – dijo Paola y continuó con voz entrecortada – lo de Hiromi ha sido muy difícil, era mi hermana de teatro, la veía más que a mi familia los últimos cinco años, es de las cosas más duras que me ha tocado vivir”.

Este fin de semana Paola Gómez tendrá diverso desafíos en torno a este musical. Comenzó ayer con “Paola contra todos”, donde dará vida a todos los personajes de “Mentiras”, hoy será “Mentiras según Lupita” en el cual su personaje más emblemáticos dará su versión de la historia, mañana es sorpresa y pasado “Un domingo con Paola”, una fecha en la que los fans podrán convivir con ella.

“Todo mundo me dice que no debo tener miedo si ya lo he hecho durante ocho años, claro pero estas funciones no, hay que estar particularmente concentrada, porque quiero hacerlo bien y porque quiero que la gente se divierta, porque el actor tiene que dejar su vida particular afuera del escenario y subir al escenario a hacer una interpretación verdadera, entonces lo estoy viviendo como un estreno”, dijo.