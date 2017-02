¿Quiere dejar de fumar? Aplique la terapia conductual

Entre las recomendaciones más comunes para quitar este hábito están: evitar los lugares para fumadores, pasar tiempo con gente que no fuma o que también desean dejar esta adicción.

Así como deshacerse de los cigarros, masticar chicle mientras se conduce o tomar nuevas rutas, a fin de mantenerse enfocado en el entorno, sin pensar en fumar, y si la persona suele fumar un cigarrillo con una taza de café o una copa de alcohol, puede reemplazarlos por agua, soda o té.

De acuerdo con un comunicado del instituto, los reemplazos de la nicotina pueden ser un paso vital en el camino hacia una vida sin tabaco, pero si el objetivo es el de dejar éste para siempre, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional médico que sepa sobre el tratamiento contra el tabaquismo.

La nicotina que contienen los cigarros es muy adictiva, sin embargo, pese a ser la sustancia que engancha a las personas al hábito de fumar, no es el componente el que pone en peligro la salud, pues el verdadero riesgo se encuentra en el tabaco. Mayo Clinic indicó que los productos de reemplazo que contienen nicotina suministran esa sustancia pero no tabaco, lo que ayuda a aliviar los síntomas de abstinencia y las ansias que surgen cuando se intenta dejar de fumar cigarros sin reemplazar la nicotina. Para muchos, pasar de dicho producto a los reemplazos de la nicotina es un paso importante para alcanzar un estilo de vida sin cigarros, ya que aquéllos no refuerzan el hábito del cigarro de la misma manera en que lo hace el tabaco. Existe una gama de productos de reemplazo de la nicotina que son de venta libre; en la mayoría de las farmacias se puede adquirir goma de mascar, parches y caramelos con nicotina, ya que el spray nasal y los inhaladores se venden sólo bajo prescripción médica. No obstante que los reemplazos de la nicotina son útiles para dejar de fumar, es difícil romper con el hábito.- Agencias