Retoman plan de Asociación de Futbolistas

La agrupación civil mexicana, encabezada por Rafael Márquez Álvarez, será presentada oficialmente el próximo sábado como parte de una nueva ideología de los jugadores

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Futbolistas retomó el proyecto encabezado por Rafael Márquez (Asociación de Futbolistas Mexicanos AC), el cual se tuvo que dar de baja, y será presentada oficialmente el próximo sábado a los medios de comunicación, como parte del nacimiento de una nueva ideología en los jugadores que componen todas las divisiones del balompié mexicano.

ESPN está en poder de asegurar que después de que la situación sufrida por Rafael Márquez, hubo un momento de transición que finalmente retomaron varios líderes entre los que resaltan los nombres en activo de Andrés Guardado (Selección Nacional), Christian “Chaco” Giménez (Cruz Azul) y Alvaro Ortiz (expresidente de la Comisión del Jugador), entre otros que reagruparon esfuerzos por sacar avante el proyecto, confesó una fuente al interior del grupo, que pidió el anonimato, pues considera que todos los futbolistas han aportado su granito de arena y no quiere protagonismos.

El mismo informante aseguró que será la primera vez que muchos jugadores cumplirán el sueño de dejar un legado para los futbolistas que vengan a futuro, pues consideran que las nuevas generaciones deben tener bases para un cambio en el futbol mexicano.

La fuerza de Rafael Márquez se mantiene, ya que el hecho que no esté activo no quiere decir que no esté al tanto de la situación. Sin embargo, los propios jugadores creen que es el momento idóneo de mostrar un sólo rostro frente a directivos, sin buscar enfrentamientos, y usarán el diálogo para preservar cualquier tipo de negociación.

Roberto Hernández, DT de Morelia, considera prudente el nacimiento de la misma para apoyar a los integrantes de escuadras.

“Yo creo que es importante y es bueno que exista una asociación. Pero desde que yo jugaba lo he oído, y entre que te apoyan y no, y está un representante y luego entra otro, ha sido muy cambiante. No sé qué tanto poder pueda tener, pero me ha tocado ver que tienen iniciativas padres. Tienen gente que conoce el medio y es importante, que se unan todos. Sería benéfico”, exclamó. -Texto y fotos: Agencias