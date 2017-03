Rubens Sambueza y Rifle Andrade, suspendidos

Através de un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria del fútbol mexicano informó que fueron suspendidos de manera indefinida los jugadores Rubens Sambueza, de Toluca, y Andrés “El Rifle” Andrade, del León.

Estas sanciones llegan a raíz de las solicitudes de inhabilitación presentadas por Chivas de Guadalajara y Águilas del América, respectivamente, los cuáles no podrán contar con Isaac Brizuela y Renato Ibarra a causa de lesiones graves.

“Se determina que los jugadores Rubens Sambueza y Andrés Andrade se encuentran suspendidos de manera temporal para participar en cualquier división o competencia del Torneo Clausura 2017”, se puede leer en el sitio oficial de la Federación Mexicana de Futbol.

Los incidentes entre los futbolistas antes mencionados ocurrieron en la Jornada 9 del Clausura 2017, torneo en el que también han resultado lesionados hombres como Hirving Lozano de Pachuca y Jonathan Fabbro, atacante de Jaguares.

Tanto Sambueza como “El Rifle” podrán apelar dicha decisión mediante el derecho de réplica propuesto por la misma Comisión Disciplinaria, que aún investiga las pruebas presentadas para determinar una sanción específica.

Cristante respalda a “Sambu”

A sólo instantes de que se confirmara una suspensión indefinida para Rubens Sambueza, Hernán Cristante, entrenador de los Diablos del Toluca, salió en su defensa, asegurando que siempre existió la intención de disputar el esférico.

En entrevista para el programa “Capitanes de ESPN”, el también exguardameta de los Diablos aseguró que de ser necesario, renunciaría a las riendas del equipo para respaldar al exjugador del América, contratado en el pasado mercado de transferencias.

“Me tendría que hacer cargo de la situación, yo traje a Rubens, por ser un jugador del calibre de él y demás me tendría que ir yo también con él, literal, porque no lo puedo hacer menos, son cosas que yo las veo así, no sé si está bien lo que digo”, declaró al respecto.

Para el joven entrenador, a Sambueza se le juzga más por su pasado que por las faltas que pueda llegar a cometer e incluso confesó que desde que trabajan juntos, el veterano atacante ha demostrado total intención de superar el estigma con el que se le ha señalado.

“Me parece que el pasado condena a Rubens, es una realidad y nadie puede discutir nada, pero cuando uno tiene la posibilidad de traerlo acá habla con él, él se explica, quiere cambiar esa realidad, vino acá a jugar al futbol, disfrutar, aportar lo mejor que tiene y así lo ha demostrado en los partidos anteriores”, concluyó Cristante.– ESPN