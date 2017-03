Sambueza tiene que pagar las consecuencias: Alanís

Aún a la expectativa del anuncio oficial sobre si debe o no ser sancionado Rubens Sambueza, tras la lesión que le provocó a Isaac Brizuela en el encuentro del pasado sábado, el defensa de Chivas Oswaldo Alanís señaló que cuando se comete un acto, con o sin intención de perjudicar a un tercero, se deben pagar las consecuencias y el caso del argentino del Toluca no puede ser la excepción.

“Si se analiza cómo fue la situación, consciente o inconscientemente, porque es difícil que alguien vaya a lastimar, pero sí va con la intención de hacer el foul. Como cualquier acto, si no tienes intención de hacer daño pero lo haces, tienes que pagar las consecuencias. Lo veo así y apoyo lo que pide mi directiva”, indicó el zaguero central michoacano.

Descartó que el futbol se haya vuelto más violento en la actualidad, en comparación a las últimas décadas. Lo que ha cambiado en la actualidad es que se ven más ese tipo de acciones polémicas, por la cantidad de cámaras que existen en una transmisión de un partido de futbol.

“Sería un tema de polémica porque vamos a ver como jugaban hace 15 años te das cuenta que daban patadas más fuertes, pero al final era más difícil tener registro de eso, o tener video, no había tantas cámaras. Es futbol, a lo mejor la dinámica sí hace que seas más intenso en jugadas de choque porque el mismo futbol lo ocasiona con tanta intensidad, no creo que sea más agresivo, ha habido coincidencias importantes de lesiones, pero no creo que sea así”, indicó el defensa del cuadro rojiblanco.

Subrayó que, siendo el futbol un deporte de contacto, el jugador se expone a este tipo de situaciones como las que se vivieron en la reciente jornada, y ello no necesariamente debe ser con una intención de lastimar en la búsqueda del golpe.– Medio Tiempo