Se caldean los ánimos en el congreso

Los legisladores locales Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional (PAN) y David Barrera Zavala, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzaron ayer duras criticas contra el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Henry Sosa Marrufo, durante un intercambio de alusiones personales en la sesión de ese órgano colegiado en la que se distribuyeron tres iniciativas para su análisis y posterior aprobación.

Cuando apenas comenzaba la sesión, Paz Alonzo tomó la palabra para cuestionar que en el orden del día no se haya enlistado la iniciativa para eliminar el Fuero Constitucional, cuando “lo lógico era que estuviera allí”, por lo que acusó al presidente de no guardar las formas, sino acelerar la aprobación de las iniciativas de su partido.

Ayer, esa Comisión sesionó para que la Secretaría General distribuyera entre sus miembros tres iniciativas, entre ellas la de reducción del financiamiento de los partidos políticos.

–Me gustaría que me explique cuáles son los criterios para determinar qué iniciativas se van a enlistar en el orden del día. Es que no me explico qué pasó con la del Fuero Constitucional, según yo, debió estar aquí –exigió Paz Alonzo.

A su vez, Barrera Zavala dijo que desde el 4 de febrero del 2016 entró en comisiones, pero no se ha distribuido, la “ley anticongeladora”, la cual busca agilizar los plazos para el trabajo legislativo.

En respuesta, Sosa Marrufo dijo que es facultad del presidente, de acuerdo a Ley Orgánica del Poder Legislativo, determinar las leyes que se van analizar y que la iniciativa del Fuero no está cancelada, sino que está a la espera de seguir con su análisis.

–Le pediría que me pase por escrito las iniciativas que comenta el diputado Paz para enlistarlas en otra sesión –sugirió el legislador tricolor y procedió el curso de la sesión convocada, negando la palabra a Barrera Zavala.

La discusión se volvió más álgida en los asuntos generales, cuando por fin pudo hablar Barrera Zavala, quien se dijo avergonzado de pertenecer a una Legislatura en la que se toman decisiones unilaterales, sin atención a la opinión de todos los legisladores.

–No se me está negando la palabra a mi sino a 60 mil votos que obtuvo mi partido en las elecciones. Seguro ellos también sienten vergüenza de esta Legislatura –atacó.

Sosa Marrufo llamó al orden y respeto, ya que contestaría en las mismas condiciones, pero guardando la compostura no entró en el juego de la discusión y concluyó la sesión, ya que se habían agotado los asuntos en cartera.

Ayer jueves también sesionó la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, en donde se distribuyó la iniciativa del Ejecutivo Estatal para enajenar el terreno donde se establecerá la Zona Económica Especial en Progreso, Yucatán.- Esteban Cruz Obando