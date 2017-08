No se enojen, “Tila” y “Chino”

Por: Alejandro Fitzmaurice

Supongo que a estas alturas es verdaderamente difícil que alguien no ubique, aunque sea de manera remota, a “Tila María Sesto” y a “El Chino” Fernández, por nombrar a dos comediantes de la región que, innegablemente, se han hecho populares a través de las redes sociales. A fin de cuentas, sus videos — recientes o no — circulan a cualquier hora del día en Facebook.

De hecho, la parodia que recientemente vi sobre el filme de Wonder Woman para promover la obra de teatro “Wonder Wira (la mujer maravia)” tiene más de 50 mil reproducciones en YouTube.

Así, no sé si todos los que visualizaron el video la aman o la odian, pero lo que es seguro es que su trabajo no provoca indiferencia. Algo semejante ocurre con “El Chino”, quien también participa en el contenido mencionado.

En lo personal, si me permiten la expresión, me quedó a medias con el trabajo de ambos comediantes en las redes. Lo escribo así porque sería hipócrita afirmar que algunas de sus intervenciones no me han provocado alguna carcajada.

No obstante, tras la novedad, luego de la segunda reproducción y desde una mirada que asumo crítica, entiendo que no estoy frente a un material cómico trascendente.

Encuentro dos razones para esta conclusión.

La primera es que su principal recurso radica en la obscenidad, el recurso más fácil de la comedia de acuerdo con Thompson, quien establece una suerte de niveles en este género a partir de una “escalera”.

Así, de acuerdo con este teórico, es hipotéticamente más sencillo generar humor con mentadas de madre y chistes sexuales que con infortunios físicos (“El Gordo y el Flaco”), ingenio verbal (Cantinflas) o incongruencias del personaje (Molliere).

Por otro lado, al menos en el caso de las parodias, está la innegable relación que requieren establecer con otros productos mediáticos, los cuales, si bien funcionarán durante algún tiempo, difícilmente seguirán generando buen humor para siempre.

Hoy es Wonder Woman, pero mañana se tendrá que buscar otro filme para modificarle el tono, agregarle situaciones sexuales y añadirle diálogos regionales con expresiones picantes.

Ojo, no digo que sea fácil. No pretendo descalificar el talento que efectivamente hay en producciones como la arriba descrita. También entiendo que existen fórmulas que auguran éxitos. Hollywood — toda proporción guardada — hace lo mismo.

Sin embargo, creo que la mejor calidad de esta nueva vertiente cómica llegará en la medida en que se rompan las visiones a corto plazo y se dejen de recorrer los caminos mil veces caminados.

Se puede ser regional sin dejar de ser universal. Apelen a una mayor creatividad y compromiso. Un servidor, francamente, no tiene las recetas. No me las doy de dramaturgo. Soy un mero profesor, pero sospecho que los mejores recursos están escondidos entre los clásicos de siempre.

Si hablamos de teatro, allí están Aristófanes, Shakespeare y Molliere. Perdón por no ofrecerles más nombres. Esos son a los que conozco y quiero.

Como sea, creo que vale intentarlo, “Tila” y “Chino”. Ya tienen toda nuestra atención. Allá seguiremos para bien o para mal.

A fin de cuentas, quien no le haya hecho click a alguno de sus posts, que tire el primer tomate.