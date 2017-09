Se suspende la Jornada 10 del fútbol mexicano

EN MEDIO de las muestras solidarias de los distintos clubes de la Liga Bancomer MX, se anunció de manera oficial la suspensión de la Jornada 10 del futbol mexicano, que incluía entre sus distintos partidos al Clásico Nacional, así como el Ascenso, y todas las categorías en competencias, como Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

El órgano rector del futbol mexicano anunció que no se llevarán a cabo los compromisos pactados entre el 22 y el 24 de septiembre, aún cuando se descartó algún daño estructural en los distintos inmuebles del país.

Para el próximo fin de semana estaban programados partidos como Puebla-Monterrey, Lobos BUAP-Xolos, América-Guadalajara y Pumas-León, todos ellos en algunas de las principales zonas afectadas y a sólo días del terremoto.

La suspensión de los nueve encuentros fue decidida por un grupo directivo encabezado por Enrique Bonilla, que previamente analizó todas las opciones posibles para la realización o el aplazo de la décima fecha del campeonato local.

La jornada 10 del Apertura 2017 se jugará entre el 17 y 18 de octubre; es decir, entre las fechas 13 y 14 del presente torneo.

Los Octavos de Final de la Copa MX se disputarán entre el 24 y 25 de octubre, mientras que los Cuartos de Final y las Semifinales en las fechas FIFA de noviembre, y la Final en fecha por confirmar. La que sí se espera que se juegue sin problema alguno es la fecha 11, a mitad de la siguiente semana. -Texto y foto: Agencias