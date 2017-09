El sonido del tiempo

Por Renata Millet Ponce*

milletrenata@gmail.com

*Estudiante de Ciencia Política en el ITAM y Pedagogía en la UNAM. Lectora, amante del mar y la navegación

No me considero experta en música ni mucho menos. De hecho, soy bastante anticuada en gustos y éstos no son exclusivos: me gustan las canciones en español del estilo de Joaquín Sabina, Hombres G, Serrat, Maná, etc. Sin embargo, no le soy devota a ninguno en especial y suelo cambiar de santo según la necesidad.

El domingo pasado, un señor de nariz grande, poco pelo y acento alemán, nos abrió la puerta. La casa a donde entramos estaba llena de relojes que marcaban la misma hora y cuyos péndulos se movían a igual tiempo.

Cuando dieron las tres de la tarde en punto, un reloj cucú, los relojes péndulo, y varios relojes-caja de música comenzaron a sonar. El espacio vacío se llenó de sonidos, acompañados de los miles de “tic tacs” que a coro, acompañaban nuestra visita.

Es interesante pensar en la importancia del tiempo y a la vez, en su banalidad. Estando en la sierra, sin señal ni prisas, el tiempo pierde cualquier relevancia en el diario que hacer. Uno come cuando tiene hambre y ha terminado de trabajar y se duerme cuando se puso el sol, porque no hay mucha luz para hacer más cosas.

La medición del tiempo permitió a los piratas adelantarse con estrategias marítimas, calculando los minutos respecto a la distancia que avanzaban los barcos. Les permitió planear sus ataques, optar por otras vías de navegación e imponerse a quienes (franceses, españoles) se decantaban por las rutas comunes de comercio.

Nunca hubiese imaginado la medición del tiempo como un pasatiempo de lujo. Según datos del museo, la aproximación de lo que costaba un reloj en el siglo XVIII era equivalente a lo que costaba una casa en México. Por ello, nadie tenía relojes.

Poder cuantificar el tiempo nos da la posibilidad de hacerlo intercambiable, y si es intercambiable, se puede vender y comprar. Quiere decir que el medir el tiempo hace que nos podamos hacer ricos ofreciendo nuestro propio tiempo ¿Y quién no podía medirlo? Su tiempo, y por lo tanto su vida, era insignificante y reemplazable.

El reloj dio paso al tocadiscos. No solo queremos medir el tiempo, queremos poder escuchar música que dure un lapso definido. Es increíble pensar que un tocadiscos Victrola pudiese costar 350 dólares mientras que el primer coche Ford de lujo costaba 280. Es decir que escuchar música en tu tiempo libre, a tus tiempos, poniendo el disco que te gusta, no teniendo que ir a escuchar a un grupo de música para no depender de los demás, era considerado un artículo de lujo.

Es decir, no sólo que fuese un artículo de lujo escuchar música, si no que ser propietario de tu tiempo y poder disponer del igual lo era.

Me puse a pensar sobre si el tiempo sigue siendo un lujo ahora. Casi todos podemos medir el tiempo, contar los segundos y ser conscientes de que pasan. Sin embargo, creo que pocos podemos decidir qué hacer con nuestro tiempo y, sobre todo, dejarlo pasar a gusto cuando queramos.

Supongo que, quien se tiene que ganar todos los días el pan para la cena, no es dueño de su tiempo más que las escasas horas que quedan entre el ir, trabajar y regresar a casa.

Pienso que hoy en día es un mayor lujo no tener que medir tu tiempo. Tener vacaciones y no tener que pensar en planear absolutamente nada con el tiempo que tienes, más que disfrutarlas. Es un poco paradójico que antes medir el tiempo y ser dueño de él era un lujo y ahora no tener que medirlo, lo es.

La concepción del tiempo varía dependiendo de lo que estemos haciendo, si lo disfrutamos o es el momento más frustrante, terrorífico o tedioso de nuestra vida. Sin embargo, no podemos negar que pasa de largo, seamos dueños o no de él.