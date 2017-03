Tenemos problemas, pero no por lavado: Erick Arellano

El presidente ejecutivo de los Leones de Yucatán, Erick Arellano Hernández, reconoció ayer que sí tienen problemas fiscales, pero no por lavado de dinero, sino que se trata de controversias por las que atraviesan la mayoría de los empresarios de México.

En entrevista con el portal www.peninsuladeportiva.com, Arellano Hernández dijo que si tuviera “cola que le pisen” no se pasearía en Mérida con su familia cuando Leones tiene temporada de Liga Mexicana de Béisbol.

Ayer publicamos una nota de la agencia Apro (Revista Proceso) en la que se señala que las empresas de los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández (Grupo Arhe) tiene canceladas sus cuentas debido a una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero.

–Sí, sí hay un proceso, pero es como esa nota lo dice, viene desde 2015 y no hay tema de lavado de dinero. Ahí (en la nota) dice que no se encontró nada, son sólo controversias fiscales que en algún momento se van a resolver, no es nada del otro mundo, nada que no esté pasando con la mayoría de los empresarios mexicanos en este momento —abundó.

Esa misma información señala que la temporada para Leones de Yucatán y Vaqueros Laguna está en riesgo, pero Arellano Hernández afirmó que eso no pasará y que los aficionados yucatecos tendrán un equipo que peleará por el campeonato de la temporada 2017, que arranca en Mérida el próximo 31 de marzo ante Tigres de Quintana Roo.– Esteban Cruz Obando