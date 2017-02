Testimonio de fortaleza ante la enfermedad

El día que recibes la noticia es como si tu mundo se derrumbara ante tus ojos y tu estés con las manos atadas, te niegas a aceparlo y quieres buscar más opiniones y esperas que te digan que cometieron un gran error y que tu hija está sana, comentó Erika Contreras Correa, madre de una pequeña de tres años diagnosticada con cáncer. Con matices de dolor en la voz, esperanza y fortaleza, admite que entre el mar de sentimientos encontrados surge el optimismo y la voluntad de continuar.

De firmeza en el porte y serenidad en los pasos, Erika narra que el cáncer infantil es una enfermedad que puede obligar a los padres a olvidarse de su vida personal y profesional. Cuando a los seis meses de vida su hija empezó a presentar señales de deterioro en su salud, no imaginó todas las vicisitudes que tendría que enfrentar para luchar por la vida de su pequeña.

“En mi caso particular, hasta el día de hoy no sé exactamente qué es lo que siento, ya que desde que comenzó todo esto he tenido un sinfín de sentimientos encontrados y aún me cuesta expresarlos y lidiar con cada uno de ellos”, reconoció.

Para Erika el proceso de aceptar la enfermedad de su hija fue uno de los momentos más complicados y confusos. “Sentí una incertidumbre que me llevó a olvidarme de todo a mi alrededor, incluso de mis otros dos hijos que estaban en casa esperándome”, afirmó.

La experiencia del cáncer ha sido una lección de vida que ha puesto a prueba su fortaleza personal. Asimismo, dijo que ha encontrado en los médicos, asociaciones civiles y otros padres de familias valiosos apoyos para afrontar el desgastante proceso del largo tratamiento contra el cáncer.

“Después, el hospital se convierte por algún tiempo en tu hogar, la escuela va hasta la cama si es necesario. El vacío que sientes se va llenando con las experiencias”, añadió.

“Hay transmitirles a nuestros hijos seguridad y confianza para así poderlos ayudar, motívenlos a vivir como si fueran personitas sanas. Recuerden que esta enfermedad se atiende con optimismo, valentía, de la mano con nuestros seres queridos. Sonríe no te rindas se constante y lo conseguirás”, concluyó.- José Villegas