El Tuca sostiene amenazas contra afición de Veracruz

MONTERREY.– Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, reiteró lo dicho el pasado viernes en el Estadio Luis “Pirata” Fuente cuando dijo que a los aficionados a Tiburones Rojos se les iba tratar de la misma forma en la que trataron a sus seguidores.

El estratega de origen brasileño manifestó ayer en conferencia de prensa que sí amenazó a los seguidores de los Tiburones Rojos.

“Si piensan que voy a decir que no fue amenaza, sí fue, ¿por qué no? Atacaron a tu hermano y ¿lo aplaudes?, los que van a venir no son los cobardes esto, va venir gente buena que va venir a apoyar, el tipo del picahielo no va a venir“, dijo.

Agregó que sintió frustración al no poder defender a los seguidores de Tigres que fueron agredidos por la porra rival y elementos de seguridad.

“Yo no soy de palo, no soy, como dije, soy un maldito, así de fácil y sí soy, no lo niego, todos me conocen y no puedo ver que ataquen a mi hermano de la forma brutal en la que los atacaron”, mencionó.– ESPN