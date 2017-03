Turistas viajarán a la Luna gracias a SpaceX

Elon Musk, a quien todos conocemos por su pasión a la física, el espacio y su adaptación a los negocios, tiene contemplado colonizar Marte, debido a que podría ser la mejor opción para el futuro de la humanidad por sus características similares a las de la Tierra.

Sin embargo, esta misión a Marte podría costarle a Elon Musk miles de millones de dólares, los cuales son insuficientes… hasta ahora. Bajo el nombre de SpaceX, compañía estadounidense, se realizará un proyecto en el cual dos afortunados millonarios -por supuesto- tendrán la oportunidad de viajar a la Luna durante el año 2018, convirtiéndose así en el primer vuelo privado con fines turísticos.

A través de un comunicado oficial, SpaceX mencionó lo siguiente:

“Estamos entusiasmados de anunciar que SpaceX se ha acercado a volar a dos ciudadanos en un viaje alrededor de la Luna a finales del próximo año. Ya se ha pagado un depósito significativo para hacer realidad esta misión lunar. Al igual que los astronautas de Apolo, estos individuos viajarán al espacio llevando las esperanzas y sueños de toda la humanidad, impulsados por el espíritu humano universal de la exploración.”

Para llevar a cabo este viaje, no será tarea fácil, pues SpaceX se dedicará a realizar pruebas de salud y acondicionamiento físico con el fin de que no surja ningún tipo de complicación al explorar el espacio. De igual forma, se harán capacitaciones para que los turistas no se encuentren inmersos en adversidades lamentables. Más adelante se brindarán detalles precisos al respecto, pues queda esperar la aprobación y confirmación de los resultados médicos en cuanto a salud y estado físico.

–nyt.com