Unen fuerzas para ayudar a los más necesitados

Texto y fotos: Agencias

Luego del terremoto, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver quisieron poner un poco de ayuda y es por ello que recolectaron víveres para quienes más lo necesitan.

En entrevista, las conductoras explican lo que han hecho para llevar ayuda a otros lugares fuera de México, aplauden la unión de la gente después de la tragedia y comparten su amor por los animales.

“Ahorita tengo 10 adoptados más los cinco de mi casa. Son temporales porque no los puedo tener a todos. El chiquito que adopté sigue en el veterinario y a los otros estamos buscándoles dueños”.

Yolanda explica que no ha sido fácil tratar de poner buena cara ante esta situación, sin embargo, eso no le impidió ir con una sonrisa a otros lugares de México a entregar ayuda. “Tuve la oportunidad de ir a Morelos con mi hermana Marilé para entregar atún y salmón que generosamente nos dio la empresa PINSA, víveres de la Cruz Roja Mexicana de Cuautla y otros que juntamos entre amigos, la Familia Dávila y el Señor Juan García nos guiaron a muchas zonas en donde todavía no llega la ayuda. Lo quise hacer personal por tanta duda que hay de si llega o no”. Oliver adelantó que además les gustaría aportar algo para ayudar a que la gente vuelva a rehacer su vida: “Hay muchos que todavía no tiene casa, luz, comida y siguen necesitando ayuda, entonces con esto de que hay tanta tranza y robadera de tráilers abrimos con gente que conozco y que confío, un Go Fund Me (www.gofundme.com/lovearmymexico), el dinero que se junte ahí va a ayudar mucho”.

Yolanda, quien se muestra deseosa de seguir trabajando, reveló que dentro de sus planes se encuentra un show que ya comenzó a grabar.

“Tengo un programa que se llama Consecuencias con Joe. Me fui a grabar a la cárcel a diferentes personajes que hay ahí por diferentes situaciones, me he llevado un aprendizaje de muchos”.