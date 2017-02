Vetan a Charles Oakley del Madison Square Garden

La compañía operadora del Madison Square Garden despidió a su jefe de seguridad, según dijo el viernes el presidente ejecutivo y propietario de los Knicks de Nueva York, James Dolan, quien vetó indefinidamente de la arena al exdelantero Charles Oakley.

Los movimientos ocurren dos días después de que Oakley fue retirado a la fuerza y arrestado durante un juego de los Knicks.

El exastro de los Knicks de Nueva York, fue sacado de su asiento en el Madison Square Garden, esposado tras un altercado cerca de donde estaba sentado el dueño del equipo, James Dolan.

Oakley, quien estaba sentado detrás de una de las cestas, empujó a guardias de seguridad antes de que lo sacaran durante el primer cuarto del partido jugado el miércoles por la noche, que los Knicks perdieron 119-115 ante los Clippers de Los Ángeles. Algunos aficionados corearon “¡Oakley! ¡Oakley!” en apoyo al popular delantero.

La policía dijo que Oakley fue arrestado por tres cargos de agresión en tercer grado. Deberá presentarse a una audiencia más adelante.

Los guardias de seguridad fueron llamados al asiento de Oakley después de que él comenzó a gritar hacia Dolan, quien estaba sentado no muy lejos, en su usual asiento en la primera fila detrás de una de las cestas.

Dolan dijo que el despido de Frank Benedetto, vicepresidente senior de seguridad de MSG, estaba relacionado con el incidente de Oakley.

“Esa fue sólo una situación en la que la persona no trabajó y esta fue probablemente la gota que colmó la copa”, dijo Dolan en The Michael Kay Show en ESPN New York 98.7 FM. “Obviamente estamos viendo todo lo que hicimos aquí a lo largo del camino y lo que pasó. Esa es una de las bajas”. Dolan dijo que la política con respecto a Oakley no era necesariamente una prohibición de por vida, pero que él necesitaba mantener el Garden “un lugar cómodo y seguro”.

Oakley, de 53 años, es un exjugador de los Knicks. Fue arrestado y acusado de tres cargos de agresión después de un altercado en las gradas cerca del dueño del equipo, James Dolan, en MSG el miércoles por la noche.

El incidente ocurrió durante una detención del juego cuando Kristaps Porzingis estaba lanzando tiros libres en el primer cuarto contra los visitantes LA Clippers. Una fuente de la policía dijo a ESPN que Oakley había comprado un asiento a pocas filas de Dolan y estaba dirigiendo comentarios al propietario de los Knicks, quien eventualmente pidió que sacaran a Oakley de la arena.

La noticia del despido de Benedetto fue reportada por DNAinfo New York.

Oakley, de 53 años, jugó como ala-pívot de los Knicks de 1988 a 1998, ayudándoles a llegar a la final de la NBA, pero ha tenido una relación tirante con el club luego de criticar a Dolan, presidente de la junta directiva del Madison Square Garden.

Jugó con Michael Jordan en Chicago y con Patrick Ewing en los Knicks en la década de 1990. Conserva una imagen de tipo duro y ha tenido entredichos con Charles Barkley últimamente.

En redes sociales varios jugadores estrellas de la NBA han extendido apoyo a Oakley, como LeBron James.– Excélsior