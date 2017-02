“¡Ya no quiero nada con Uber, sólo quiero mi auto de vuelta!”. Esas fueron las palabras de desesperación con las cuales Paola de la Rosa demuestra el sentir de muchos de los socios de la plataforma tecnológica, para quienes el conflicto con el Gobierno del Estado los tiene hartos, a tal punto de dejar de prestar el servicio.

La joven socia de Uber llegó poco antes del medio día a las instalaciones de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY), igual que otras 15 personas que fueron citadas por el abogado contratado por la empresa internacional, Víctor May. Sin embargo, se fue decepcionada del edificio ya que aún no ve el día para que pueda recuperar su vehículo.

Me robaron

“Hevia (Humberto Hevia, titular DTEY) no da la cara y acá nos quedamos, me robaron mi coche y no podemos hacer nada, porque hay abuso de poder. Muchos socios ya se retiraron por miedo a represalias y hasta se han quejado de que no ganan lo mismo porque somos muchos, yo estoy decepcionada hasta de Uber, sólo quiero mi coche y ya, pero ni eso tengo”.

“Yo ya no quiero trato con la empresa sólo quiero mi coche y no soy la única, muchos ya se desanimaron con todo lo que está pasando, se retiraron y dieron de baja de la empresa. Su objetivo lo están logrando, ya no voy a ser Uber, pero devuélvanme mi coche”, agregó.

Por su parte, otro de los quejosos de nombre Mario Morales, indicó que la multa que les está aplicando la DTEY por sacar sus vehículos es de 35 mil a 40 mil pesos, cantidad que está siendo cubierta en su totalidad por la plataforma, quien además les está dando un apoyo semanal que va de los 2 mil a los 2 mil 500 pesos por socio que no pueda trabajar.

No nos abandona

“Esto es un mensaje para todos los compañeros para que se unan y nos apoyen, porque Uber no nos abandona”.

Por su parte el abogado salía a buscar uno por uno a los socios que de igual forma tienen retenidos sus vehículos para presentar una Solicitud de Resolución a la DTEY, luego de cumplido el plazo de 10 días que marca el artículo 144 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, para que se emitiera una determinación.

Sin embargo el abogado se negó a dar declaraciones al respecto a los medios de comunicación, y sólo se limitó a entrar y salir de la Dirección de Transporte sin que haya todavía solución al problema de los socios y sin poder recuperar sus automóviles.

–Roberto Ojeda