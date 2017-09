Por María de la Lama Laviada*

mdelalama@serloyola.edu.mx

* Estudiante de Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Amante de los libros, la música y la cerveza.

Las calles paradas, inmóviles. El tráfico tan parado que parece que no existe el tiempo. Muchos desde las banquetas o desde los pocos locales abiertos esperamos a que los coches dejen de parecer estacionados, mientras la televisión ayuda al tráfico a recordarnos que, aunque Santa Fe esté intacta, el temblor se llevó la telaraña sobre la que se asentaba el orden de la ciudad.

Vemos las imágenes, las tragedias, el dolor y tratamos de entender la magnitud. Ubicamos a parientes, amigos o conocidos. Todo mundo tiene a alguien perdido: “Pinche Clara, seguro no trae celular”, rezamos. Todo de oídas, de lejos, impotentes. O por lo menos inútiles. Muchas horas después, cuando subirte a un coche no es ponerte de pechito para que te asalten en el tráfico, cada quien a su casa. O a ayudar; pero ¿a dónde? Las autoridades piden que no haya gente en las calles. Muchos se reúnen con vecinos a hacer sandwiches; lo que sea para callar la angustia.

Por momentos, la comunicación es un líquido espeso y torpe que pasa por una red de tuberías delgadas, enredadas y llenas de fugas. Y las llaves se abren y se cierran sin orden ni sentido. Por momentos, es un incendio que destruye más de lo que ilumina. Todos gritan que hay que ayudar: las redes sociales explotan de porras, ruegos e indicaciones. Urgen manos aquí y allá, medicinas, cascos, herramientas, comida preparada, botiquines… ¡no estorben yendo a los derrumbes, sobran manos! Mejor ayuden a recibir y clasificar víveres. No, que los centros de acopio están saturados, vayan a los albergues con sandwiches; mentira, no salgan de sus casas para dejar las vías libres para los equipos de rescate; ¡no es cierto, salgan, que urge gente! Lo que urge es dinero, donen y que las instituciones de rescate compren las cosas que necesiten… ¡que en X esquina con Y hay gente atrapada y nadie ayudando! Hay reportes de última hora cada 10 minutos, todos con información contradictoria.

En el Zócalo llegan camiones y camiones de productos, desde ropa o cloro hasta jeringas, y el trabajo es organizar que llegue todo a donde se necesita. El ejército “dirige”. Hay demasiada gente y no dejan pasar a la mayoría de los voluntarios civiles; ayudar es privilegio de pocos. En el área de medicinas, armar botiquines es un rompecabezas: nadie sabe para qué sirve el Benzamol o cuáles son los analgésicos. Hay gasas para curar a un continente, pero solo 15 termómetros: nada hay en las cantidades precisas. La mitad de las vendas están abiertas y se tiran a la basura. El reto es combatir al caos y a la ineficiencia.

México está rebosando de solidaridad. Pero no es fácil traducir todas las manos ofreciendo en necesitados recibiendo, menos cuando damos lo que nos limpia la consciencia y nos llena de lágrimas los ojos y no lo que se necesita, como desenredar la comunicación, donar dinero, hacer trabajos de logística o registrar datos en una computadora. Se entiende. Nadie ayuda sin pedir nada a cambio: agradecimiento, matar la angustia, la paz de sentirnos útiles, reconocimiento social. No importa por qué ayudamos, pero ojalá aprendamos como sociedad a reconocer y valorar la solidaridad efectiva, aunque sea menos romántica. Y ojalá desarrollemos más estrategias de comunicación: limpiemos las tuberías y alumbremos con luz eléctrica, en vez de con incendios. Porque si no, aunque sobre, la solidaridad se atora en el Zócalo.