Cruz Azul Vs. Pachuca se jugará en Hidalgo

EL CRUZ AZUL contra Pachuca, que estaba programado para disputarse el próximo martes 26 de septiembre en el Estadio Azul, se terminará disputando un día después en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos.

La Máquina informó sobre esto en sus redes sociales, dando como oficial que el partido se disputará en punto de las 21:06 horas. En un principio se había mencionado la posibilidad que se llevara a cabo el jueves, pero finalmente se descartó esta idea.

Las actividades futbolísticas se suspendieron durante el fin de semana por el terremoto que azotó a algunas entidades del país; sin embargo, se reanudarán el próximo martes 26 de septiembre con el Tiburones Rojos de Veracruz vs. Monarcas Morelia, que es parte de una jornada doble que ya estaba programada anteriormente.

Este cambio podría incluir que se done la taquilla para los damnificados por el sismo.

Marco Garcés, director deportivo de la entidad hidalguense, comentó que la posibilidad de donar la taquilla sigue bajo análisis, ya sea para el juego del miércoles contra Cruz Azul o para el de la jornada 12 frente al Necaxa.

“Se tiene la intención de donar la taquilla, pero no sé si sea para este partido o para otro. Con aviso previo tan corto a lo mejor no es tan buena la venta, todavía no lo decidimos. Ya se hará anuncio oficial, aunque sí se tiene la intención de contribuir, aparte de una donación importante que ya todos los empleados del club han hecho”, explicó a ESPN. -Texto y foto: Agencias