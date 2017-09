¿Qué hay detrás de la propuesta política de campañas sin recursos?

EN CONTEXTO:

Escepticismo

Los partidos políticos nacionales respondieron a las críticas de la sociedad con anuncios de que renunciarán al dinero público en diferentes porcentajes, desde un 20 hasta el 100%, en lo que resta del año y para las elecciones del 2018. La verdad es que se trata de un escenario casi imposible de lograr, por lo que ya hay voces que señalan que lo único que buscan son los reflectores pues, subrayan, ellos están en los suyo: en las campañas electorales.

Punto Medio les presenta la opinión de diferentes personalidades sobre el tema que acaparó la atención en los últimos días, además de los estragos de los sismos.

Raúl Paz Alonzo

Líder estatal del PAN

DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

Texto: Agencias

CLARO QUE COMPARTIMOS la iniciativa para acabar con el dinero público a los partidos políticos. Es en tema de redireccionar el presupuesto público, de los que estaba asignado a los partidos políticos, que hoy, con la crisis que vivimos a nivel nacional, poder asignarlo a tareas importantes en la reconstrucción de nuestro país. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que decir las cosas como deben ser: hay otros temas de vital importancia en el presupuesto nacional que si generamos ahorros allí podríamos redireccionar ese dinero y ayudaría a la reconstrucción y a cobijar a nuestros hermanos mexicanos en desgracia.

Creo que cuando se hizo los reajustes a la Ley de poner dinero público a los partidos políticos, en el cual el PAN estuvo en contra en esa época, pues había que pensar en los abusos y ahora, pues, hay que cuidar que el dinero privado que llega a los partidos no sea de procedencia ilícita.

También que los partidos en el gobierno aprovechen de esto para agarrar recursos públicos de manera ilícita, que ya ha pasado en otros momentos y con apoyo del gobierno en turno, principalmente del PRI e inyectarlos a los partidos, abusando del poder.

Yo creo que se tiene que crear un diseño que blinde a la ciudadanía y también que redireccione el dinero que es urgente en las reconstrucción del país en las zonas afectadas.

Juan José Abraham Daguer

Presidente de la Canacome

SÍ DEBEN RENUNCIAR A UNA PARTE, NO A TODO

Texto: Esteban Cruz

¿QUE EL PRI ESTÁ proponiendo cero financiamiento para el 2018? ¡Uffff! Yo sí creo que en este momento la democracia le cuesta mucho dinero, millones de pesos, a los mexicanos. Tenemos la democracia más cara en todo el mundo y somos un país que tienen elevada su tasa de carencias en distintos aspectos.

Yo sí creo que es necesario, más ahora con los fenómenos naturales que se han presentado y que generan un número mayor de necesidades, que los partidos políticos deben renunciar a una parte de su financiamiento y hacer más económicas las campañas, que han comenzado a ser muy costosas.

Pero sí creo que renunciar al 100% el financiamiento complicaría en muchos casos el trabajo de los partidos, que puedan realizar sus propias campañas y los obligaría a conseguir recursos por diversos lados, lo que pueden causar que contraigan compromisos, que en el caso de resultar electos tendrían que complir.

Y el riesgo es que tengan que recurrir o verse filtrados por dinero de procedencia ílicita, por lo que deben renunciar a una parte del financiamiento, pero mantener la parte necesaria para poder operar el sistema de partidos.

Gustavo Cisneros Buenfil

Presidente de la Coparmex

PROPUESTA PUEDE SER RADICAL Y ELECTORERA

Texto: Esteban Cruz

NUESTRA CENTRAL nacional será la que emita el posicionamiento final en este tema, pero a manera de comentario personal te diría que estoy de acuerdo en que el costo electoral y de los partidos políticos en México no va acorde a la realidad económica del país.

Tenemos una de las democracias más caras del mundo. Sin embargo, no debemos tomar posturas radicales en respuesta a situaciones coyunturales como lo han sido las recientes tragedias, ya que las propuestas se pueden calificar de oportunistas y electoreras y carecer de un sustento económico y social fundamentado.

SOLUCIONES DE FONDO

Se necesitan soluciones de fondo y que realmente ayuden a contribuir y a responder a varios factores fundamentales que la sociedad demanda: el enorme costo de los partidos y las elecciones por el temor a que los partidos hagan trampa en ellas, la evidente falta de fiscalización efectiva de los gastos de campaña y ordinarios, el enorme desencanto de la población con los partidos que se refleja en que solamente 1 de cada 5 mexicanos está de acuerdo con la democracia.

Carlos Sobrino Argáez

Líder estatal del PRI

DECLINAR A ESTO ES UNA DECISIÓN SOLIDARIA

Texto: Esteban Cruz

ANTE LAS DIFICULTADES que atraviesan cientos de familias a causa de los sismos y réplicas que han golpeado a nuestro país, es urgente pensar en el futuro y en la reconstrucción de sus hogares, por ello, en el PRI de Yucatán apoyamos la decisión de nuestro partido de renunciar inmediatamente a 258 millones de pesos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que serían otorgados en el resto del año.

Siendo el PRI, el único instituto político que ha decido declinar de recibir el 100% de este recurso público, creemos que es una decisión solidaria y pertinente por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el presidente Enrique Ochoa Reza.

Nuestro partido solicitó que los recursos se transfieran de manera inmediata, legal, trasparente y apartidista directamente a la Tesorería de la Federación para garantizar que lleguen a todos los mexicanos que lo necesitan.

Asimismo, respaldamos la propuesta de reforma constitucional del CEN para eliminar el financiamiento a partidos políticos a partir del próximo año, lo cual permitiría que 6 mil 800 millones de pesos se destinen a respaldar a los damnificados.

Mario Mex Albornoz

Líder estatal de Morena

ES SIMULADORA

Texto: Esteban Cruz

EN MORENA YUCATÁN no esperamos que los demás partidos como el PRI y el PAN y sus satélites realicen en la práctica propuestas de austeridad, pues están acostumbrados a dilapidar los recursos públicos. En dado caso, la reducción del financiamiento a los partidos en tiempo electoral afectará a las actividades de quienes estén acostumbrados en campaña a gastar sumas millonarias a costa de los ciudadanos.

Las propuestas de reducción de gastos de los demás partidos, como la del PRI son simuladoras. En el caso del PRI, porque se trata de un partido que es causante con sus políticas neoliberales de la devastación económica y política de México, agravada por los recientes desastres naturales.

El partido promotor de los gasolinazos no tiene autoridad moral ahora para proponer que se reduzca su financiamiento público.

Además, propone el PRI renunciar a esos recursos sin que haya una transparencia acerca del destino de los recursos, pues prefiere destinarlos a la Tesorería de la Federación. Sabemos que esos recursos pueden no llegar a los damnificados, pues el actual gobierno no ha rendido cuentas claras.

Alejandro Cuevas Mena

Líder estatal del PRD

LA PROPUESTA ES RETRÓGADA

Texto: Esteban Cruz

VA SER UN DURO golpe para la democracia en el país, no es una iniciativa en avanzada que los partidos políticos ya no cuenten con recursos públicos, por lo tanto creo que es una iniciativa retrógrada, hecha abajo el avance democrático de México.

El PRI no necesita el financiamiento cuando tiene una bolsa de 5 billones de pesos en el presupuesto federal para el 2018, no lo necesita porque tiene de dónde echar mano.

Lo otro es que sí los partidos sólo van a participar con financiamiento privado, eso se presta a hacer cochupos y negocios para poder recibir financiamiento y se presta para que el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, el lavado de dinero y los empresarios corruptos le quieran invertir como un negocio en donde van a invertir un millón para recibir 10 millones.

Entonces, yo creo que no hay avance de la democracia. Yo le propondría al PRI y al INE, que sea el órgano electoral el que pague los eventos, el que pague la publicidad, que dé para la gasolina y que los partidos no reciban ni un peso más, ni privado ni público, más que el que se necesita para hacer tus caminatas y reuniones.

En ese sentido nos ahorraríamos mucho dinero y las elecciones serían equitativas.

Celia Rivas Rodríguez

Presidenta del Congreso

OJALÁ SE VAYA A LOS DAMNIFICADOS

Texto: Esteban Cruz

YO CREO QUE DEPENDE mucho de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados para que la iniciativa de mi partido proceda y eliminar el financiamiento público a los partidos. Ojalá que las propuestas que hizo el PRI a través de su presidente, que son muy importantes, puedan lograr consenso que permita que ese recursos vaya a los damnificados.

Ya se anunció y no debe haber ningún problema, ojalá que todo ese dinero se vaya a los damnificados, pero también tenemos que invitar a los demás partidos políticos que hagan lo mismo, y las iniciativas que está presentando el partido en el tema de los plurinominales, desde mi punto de vista, no debe haber plurinominales.

Yo creo que todos los diputados debemos salir a la calle, ofrecer nuestro mejor esfuerzo y trabajar, pedir el voto, casa por casa, haciendo las mejores propuestas. A mí me daría muchísimo gusto que se lograra este consenso y la viabilidad y sensibilidad por parte de todos los diputados para lograr que en las próximas elecciones no existan los plurinominales, que no deberían existir. Recordemos que es algo que en los estatutos propuso el PRI; sin embargo, no procedió por criterios ajenos a nuestras ideas como priístas.

Enrique Flebes Bauzá

Diputado del PVEM

ES EXIGENCIA DE LA CIUDADANÍA

Texto: Esteban Cruz

DEFINITIVAMENTE nuestra democracia hacía allí tiene que transitar, veo con muy buenos ojos esta propuestas, porque está claro que la ciudadanía ya no quiere recursos públicos destinados a los partidos políticos.

Ya que es un dinero que se utiliza para difundir y enaltecer a personajes políticos, este dinero se debe utilizar para, en este caso, para solucionar conflictos sociales originados por los sismos en varios estados de la República.

El financiamiento privado en campañas políticas tiene que estar vigilado y debe quedar en la misma propuesta que se haga a nivel constitucional y la autoridad electoral, pues también implementará los mecanismos para que se cumpla esta disposición, en caso de proceder la propuesta del PRI.

La autoridad electoral ya comentó que se puede renunciar a estas prerrogativas y los diputados y senadores tienen la facultad de modificar la Constitución. Allí se verá la voluntad de cada partido político y lo demostrarán con hechos u omisiones, según sea el caso y según los intereses de cada instituto político.